Un avion s-a prăbuşit la câteva secunde de la decolare, iar apoi a explodat. Tragedia a fost filmată VIDEO

Imaginile surprind exact momentul în care pilotul Robert Ellias (48 ani) încearcă să decoleze de pe aerodrom. După o scufrtă accelerare, avionul Beechcraft B60 Duke are brusc o traiectorie descendentă şi se prăbuşeşte drept în bot, de la o înălţime de maxim zece metri.

Explozia care a urmat nu i-a mai lăsat pilotului nicio şansă de supravieţuire.

Footage of Beechcraft B60 Duke plane crash during takeoff at Fullerton Municipal Airport, CA. pic.twitter.com/i8SeORpBpx