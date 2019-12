Accident teribil, poliţia a avut un şoc la descarcerare. Venea după 20 de ore de audieri la DIICOT

Un coleg al avocatului mort a relatat că acesta a plecat printre ultimii de la DIICOT, după ce au fost zeci de martori audiați.

Citeşte şi Accident rutier pe DN 29 soldat cu un mort

"Am fost împreună la acele audieri maraton. Din păcate am depus delegațiile și am așteptat să fin chemați la audieri. Audierea clientului lui a început în jur de 3, al meu în jur de 4 dimineața. În condițiile în care au fost audiați 70-80 de martori chemați, câțiva având și calitatea de suspecți. Dânsul a plecat la 6 fără 20, împreună cu un alt coleg. Pe fondul unei oboseli inerente și motivate s-a întâmplat acest nefericit accident. Se pare că a ațipit și a intrat într-un tir. E o pierdere mare pentru noi. A fost avocat 47 de ani în Baroul Dâmbovița. Deplângem această pierdere și suntem alături de familie", a relatat avocatul Nicolae Pană.