Articol publicat in: Societate

Un băiat de 13 ani a dispărut în timp ce se afla în vizită la rude

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un băiat de 13 ani din Tecuci a dispărut în timp ce se afla în vizită la rude, în Ploieşti. Este căutat de Poliţie după ce dispariţia sa a fost semnalată la 112. Foto: ziuadeconstanta.ro "Astăzi, 13 Octombrie a.c., în jurul orelor 02:00, am fost sesizaţi prin apel 112, despre faptul că minorul PAVEL PETRIŞOR, în vârstă de 13 ani, domiciliat în Municipiul Tecuci, şi care se află în vizită la o rudă, domiciliată în Municipiul Ploieşti, ar fi plecat de la locuinţa acesteia şi nu a mai revenit. Se pare că minorul ar fi plecat în cursul zilei de sâmbătă, 12 Octombrie a.c., în jurul orelor 18:30", transmite Poliţia, potrivit news.ro. Citeşte şi Elevul dispărut din timpul orelor de la o şcoală din Ploieşti a fost găsit Semnalmente: 1,45 metri înălţime, greutate cca 56 kg, ten măsliniu, păr negru tuns scurt, ochi verzi. Ca semne particulare are o alunită pe obrazul stâng şi pete pe frunte. La data dispariţiei, băiatul purta pantaloni de trening de culoare neagră, cu două dungi de culoare roşie pe lateral, având aplicată inscripţia "Suprem", un tricou alb şi era încălţat cu tenesi de culoare roşu cu alb. Persoanele care pot oferi detalii despre persoană dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau cea mai apropiată unitate de poliţie. loading...

