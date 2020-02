Un bărbat a fost făcut pachet la propriu. Imagini incredibile din avion, un pasager a fost înfăşurat în folie şi trimis acasă VIDEO

David Eboutou, din Camerun se îndreptat spre Dubai din Yaounde, cu un zbor de legătură în Turcia, pe 21 ianuarie. După ce s-a oprit la Istanbul, Eboutou ar fi vrut să părăsească aeroportul din cauza orelor lungi de așteptare, în timp ce soția sa a rămas în zona de tranzit.

"Când am ajuns la controlul pașaportului, mi s-a spus că viza mea este falsă și că am fost reținut. Am fost dus la un tip de centru de detenție. Mi-a fost confiscat telefonul și mi s-a cerut să semnez câteva fișe în limba turcă. Am vrut să mă întâlnesc cu un avocat, dar ofițerii mi-au respins cererea mea. Nu știu cine erau acești ofițeri, din moment ce nu purtau o uniformă", s-a plâns camerunezul.

Autoritățile turce au încercat să-l deporteze, însă el a insistat să-și continue călătoria în Dubai. "În cele din urmă, au luat două role din plastic mari, utilizate pentru ambalarea bagajelor în aeroporturi. M-au înfășurat într-un mod în care nu mă puteam mișca. Am avut dificultăți să respir. Trei ofițeri m-au pus într-un scaun cu rotile și m-au dus în avionul care se îndrepta spre Yaounde. M-au purtat ca un pachet!", a povestit camerunezul.

El a adăugat că a ajuns acasă pe 4 februarie și a menționat că a pierdut 10.590 de euro din cauza agenției de turism care susține că a fraudat.