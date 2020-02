Un bărbat în scaun cu rotile, pus în pericol din cauza unei maşini de poliţie care a blocat tot trotuarul. Reacţii dure pe internet

În fotografia publicată pe un grup de discuţii de pe Facebook se vede cum maşina de poiţie a fost parcată pe trotuar. Şoferul nu a ţinut cont că bloca întregulk trotuar.

Aflat în zonă, un bărbat imobilizat într-un scaun rulant nu a putut circula pe trotuar. Omul şi-a pus viaţa în pericol, după ce a fost nevoit, cel mai probabil, să circule pe carosabil pentru a ocoli maşina oprită neregulamentar.

Maşina Poliţiei, transportată de platformă. NU E BANC: ce greşeală au comis agenţii FOTO

Gestul şoferului care a blocat trotuarul a criticat de internauţi.

"Si daca era si politaiul prin apropiere l-ar fi amendat pe cel in carucior cu rotile ca de ce intra pe sosea ca ca nu are voie, in care cel in carucior cu rotile ar fi incercat sa ocoleasca", a comentat cu un umor amar un internaut.

"Au pus masina acolo tocmai ca sa protejeze cetatenii. Cade tencuiala nu vedeti?", a spus un altul.

"Se intampla mereu, pe tot locul. E plina tara de nesimtiti", este cel mai dur comentariu.