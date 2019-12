Un bărbat şi-a ucis bebeluşul pentru că mama acestuia i-a refuzat avansurile sexuale: "Eu l-am făcut, eu îl omor!"

Andreea Ștefan abia devenise mamă. Ea și bebelușul ei, denumai trei săptămâni, au fost atacați cu sălbăticie în casa lor din oraşul Wallsend, North Tyneside, Marea Britanie. Criminalul care le-a sfârtecat trupurile cu lovitură după lovitură de cuțit era chiar iubitul româncei și tatăl celui mic, un bulgar în vârstă de 27 de ani.



Întors acasă la amiază, Denis era furios. A luat cuţitul cu care o ameninţase în seara dinainte pe româncă. I-a spus Andreei că o iubeşte şi că are nevoie doar de zâmbetul ei. Apoi a întors cuţitul asupra lui şi a vrut să i-l dea ei, spunând: ok, dacă nu te pot ucide pentru că te iubesc, fă-o tu!. Şi-a făcut o tăietură superficială pe mână în zona venelor. Sângele a speriat-o pe Andreea care l-a implorat să se oprească şi a încercat să-l convingă: nu poate face asta dacă chiar o iubeşte.



Beytula a plecat cu cuţitul în mână în dormitor unde dormea fiul său şi s-a aşezat pe pat. Andreea a venit după el, moment în care i-a spus să se ducă la baie să-i aducă un pansament pentru rana pe care şi-o provocase. Iniţial a refuzat, dar s-a dus când a ţipat la ea. L-a auzit mişcându-se şi s-a întors în fugă în cameră ca să-l vadă aplecat deasupra coşuleţului bebeluşului înjunghiindu-l, potrivit a1.ro



S-a repezit apoi asupra partenerei căreia i-a aplicat lovitură după lovitură. S-a luptat cu el reuşind să pareze câteva lovituri, dar a înjunghiat-o de mai multe ori”, a declarat procurorul care se ocupă de caz, pentru The Mirror.



„Eu l-am făcut, eu îl omor”



Denis Beytula și-a înjunghiat propriul copil, în pătuțul în care dormea. Apoi și-a vărsat furia pe Andreea, românca în vârstă de doar 21 de ani. Tânăra a reușit să scape din mâinile iubitulu ei și și să sune după ajutor. Același lucru l-a făcut și Denis, câteva munute mai târziu, recunoscând atacul.



Andreea a suferit răni grave, dar a supraviețuit. Bebelușul ei, nu. După patru zile de agonie în spital, micuțul a murit. Nu avea o lună, potrivit a1.ro



Bulgarul ar fi spus înainte de nașterea copilului, că „Dacă nu pot să-i fiu un tată bun, va muri. Eu l-am făcut, eu îl omor”.



Detaliile crimei comise în octombrie au ieşit la iveală la proces. Când au ajuns la fața locului, polițiștii care au răspuns apelului la numărul de urgență nu au știut că una dintre victime este un bebeluș. L-au găsit în pătuț, într-o baltă e sânge, plângând. Fusese înjunghiat de patru ori.

„Trebuia să ne iubească și să aibă grijă de noi”



La proces, Denis a pledat vinovat. În fața judecătorului, Andreea a avut ocazia să spună câteva cuvinte.

„Trebuia să ne iubească şi să aibă grijă de noi. Nu ştiu cum poate răbda ce a făcut. Adevărul este că m-am aflat într-o relaţie abuzivă cu Denis şi am fost victima lui. În anumite momente era partenerul perfect. Nu m-a înşelat, nu m-a lovit, nu ieşea cu prietenii şi îmi dau seama acum că e comportamentul standard într-o relaţie abuzivă, potrivit a1.ro



Legătura dintre noi semăna cu iubirea uneori, însă o relaţie ca a noastră nu are cum să fie iubire. Cineva care iubeşte nu încearcă să-şi controleze partenerul. Nu ameninţă cu moartea şi nu omoară bebeluşi.

Vreau ca Denis să reţină un singur lucru din această depoziţie: Nu-l voi ierta niciodată!”



Denis Beytula a fost condamnat la închisoare pe viață.