Un cerb superb a fost omorât de un braconier. Povestea frumosului animal a devenit virală pe Facebook

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un cerb maiestuos care devenise mascota oraşului Câmpulung Moldovenesc a murit în chinuri la marginea localităţii. Cerbul ajunsese să facă pur și simplu parte din comunitate în ultimii ani, iar oamenii îl îndrăgeau. S-au obișnuit cu el pentru că animalul cobora des din pădure și venea printre case. Primea mâncare, apă și era foarte prietenos. În urmă cu o săptâmână a fost împușcat în spate de braconieri. După câteva zile rana s-a agravat. Animalul a coborât pentru ultima dată în oraș, unde a și murit. După cazul pădurarului mort în Maramureş, o altă ştie legată de pădurille noastre face înconjurul reţelelor de socializare. Un cerb rănit a murit în chinuri. Animalul fusese rănit de un braconier şi, sleit de puteri, a venit printre case ca să le ceară ajutor tot oamenilor. În cele din urmă, animalul a murit, cel mai probabil din cauza septicemiei. Tragedia i-a indignat pe localnici. Un bărbat pe nume Neculai Marcel Flocea a scris pe contul său de Facebook întreaga poveste a cerbului. ”A fost odată un cerb prea încrezător în oameni! A fost! Pădurea, da, pădurea va număra un cerb mai puţin. Oamenii de aici nu vor mai număra, deloc! Târziu, după ce îşi va fi uitat necazul, pădurea va trimite poate iarăşi oamenilor un cerb, zicându-le: iată, acesta este alt fiu al meu pe care vi l-am trimis vouă oamenilor ca să vă lumineze chipurile apăsate de întunericul grijilor, să vă însenineze cerul noros al furiilor, să vă transforme în surâs rictusul născut din urâciune! Dar, până atunci, noi oamenii va trebui să păşim cu ruşine şi sfială sub coroana pădurii! ”, a transmis câmpulungeanul.





