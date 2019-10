Articol publicat in: Extern

CAZ CUTREMURĂTOR: Un copil de 9 ani a ucis CINCI persoane. Trei dintre victime sunt tot copii

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un băiat în vârstă de doar 9 ani, din Illinois, SUA, este acuzat de moartea a nu mai puţin de 5 persoane, dintre care 3 copii. Foto: a1.ro Copilul este acuzat de 5 crime, după ce a incendiat o rulotă, la începutul lunii aprilie.. Chiar dacă pompierii au ajuns rapid la fața locului, rulota era deja cuprinsă de flăcări, iar în interior se aflau 5 persoane, mai exact doi adulți și 3 copii. Toți au murit după ce au inhalat mult fum. Citeşte şi Incendiu DEVASTATOR la o mănăstire din Constanţa VIDEO "Este o tragedie și este acuzată o persoană foarte tânără pentru una dintre cele mai grave crime pe care le-am văzut", a declarat procurorul Greg Minger. Copilul va fi judecat, dar cel mai probabil nu va ajunge în închisoare. Probabil că va fi supus unei "perioade de probe" de 5 ani, dacă va fi găsit vinovat. loading...

