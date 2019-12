Un dement a făcut prăpăd în aeroport. A distrus terminalul pricipal cu maşina, spulberând orice barieră VIDEO

Şoferul SUV-ului avea deja permisul anulat, din cauza încălcărilor codului rutier, însă asta nu l-a împieduicat să urce în continuare la volan. Cu ce rezultate, se vede în imaginile de mai jos. Trece cu bolidul ca vântul prin secţiunea de ridicare a bagajelor, iar în cele din urmă se opreşte violent în biroul de check-in. Conducătorul inconştient a fost rănit grav. O anchetă este în curs, pentru a determina cauzele şi circumstanţele aflate la originea accidentului.

Potrivit autorităţilor, autorul accidentului are un curriculum criminal foarte bogat: în mai multe rânduri, poliția l-a arestat pentru încălcări ale traficului, el a deținut și el o condamnare pentru infracțiuni precum deținerea ilegală a unei arme de foc, bătaia unui ofițer de poliție, rezistența la arest și deținerea drogurilor.

WATCH: The moment a pickup truck crashes into Sarasota-Bradenton International Airport in Florida; the driver has a history of DUIs and was seriously injured pic.twitter.com/RvilHxuYst