Un elicopter militar a distrus tribuna VIP la o paradă a Armatei. Imagini unice din timpul incidentului VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 59 min) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Piloţii unui elicopter de atac au zburat prea jos în timpul paradei militare prilejuite de aniversarea a 74 de ani de la înfiinţarea Forţelor Armate Indoneziene şi au distrus astfel tribuna amenajată pentru VIP-uri. Elicpterul este unul de tipul Mil Mi-35, iar pe imagini se poate observa cum acesta se apropie prea mult de tribuna VIP, decorată cu multe însemne patriotice. Câteva secunde mai târziu, întreaga construcţie s-a prăbuşit însă ca un castel de cărţi de joc, din cauza curentului puternic generat de elicele elicopterului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident. Elicopterul cu două locuri Mil Mi-35 este cel mai recent upgrade al elicopterului Mi-24 Hin, testat în luptă în numeroase teatre de conflict din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină. loading...

