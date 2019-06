Un fost elev din Olt a învins în instanţă sistemul de educaţie din România după ce a fost sancţionat pentru că şi-a cerut drepturile

Problemele lui Andrei Ionuţ Cocîrlău au început în 2016, după ce tânărul a cerut, alături de alţi colegi, în scris, Primăriei Drăgăneşti-Olt, decontarea abonamentului de transport în comun.

"Totul a început de la aceea cerere tip formulată la Primăria Draganesti-Olt prin care am solicitat decontarea abonamentului de calatorie si obligarea firmei de transport in comun sa ne acorde reducerea de 50% prevăzuta de Legea Educaţiei. Conflictul a escaladat treptat, am fost amenintat si lovit de directorul adjunct. (...) Am sesizat Inspectatoratul scolar, s-a construit o comisie de cercetare, dar surprinzator in loc sa se audieze elevii, colegi de clasă martori, s-au aplicat chestionare anonime in care fiecare scria ce-l ducea capul. Nici nu mai puteai sa mai probezi ce a declarat sau nu pentru ca era anonim. Cadrele didactice au fost audiate cu nume si prenume", a povestit tânărul, la România TV.

Adolescentul a intentat proces împotriva mai multor persoane şi instituţii, printre care directorul şi directorul adjunct al liceului, inspectorul școlar general şi alţi inspectori și chiar împotriva Ministerului Educaţiei. Iniţial, dosarul a fost respins la Tribunalul Olt. Cauza a ajuns la Curtea de Apel Craiova, care a cerut Tribunalului Olt rejudecarea dosarului. Sentința a fost data în 7 iunie şi elevul a obţinut anularea deciziilor date de conducerea Liceului Teoretic „Tudor Vladimirescu” Drăgăneşti Olt, dar şi daune materiale şi morale.

"Admite excepţia inadmisibilităţii în ceea ce priveşte solicitarea de anulare a adreselor nr. 2207/19.06.2015, nr. 584/05.02.2016, nr. 1963/16.05.2016, nr. 443/29.01.2016, nr. 949/25.02.2016 emise de Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu". Respinge, ca inadmisibile, petitele având acest obiect, formulate în contradictoriu cu Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu". Admite excepţia inadmisibilităţii în ceea ce priveşte solicitarea de anulare a adresei nr. 10892/14.12.2015, emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt. Respinge, ca inadmisibil, petitul având acest obiect, formulat în contradictoriu cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii în ceea ce priveşte adresele nr. 1976/29.05.2015, nr. 5573/17.12.2015 şi nr. 2084/24.05.2016 emise de Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" Drăgăneşti Olt. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia tardivităţii referitoare la anularea deciziilor nr. 341/16.06.2015 si 519/04.02.2016 emise de Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" Drăgăneşti Olt. Admite, în parte, acţiunea modificată, formulată de reclamantul Cocîrlău Andrei Ionuţ în contradictoriu cu pârâtul Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" Drăgăneşti Olt, în sensul că: Dispune anularea deciziilor nr. 341/16.06.2015 şi nr. 519/04.02.2016, a hotărârii nr. 12/24.05.2016, emise de Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" Drăgăneşti Olt, precum şi a adreselor nr. 1976/29.05.2015, nr. 5573/17.12.2015 şi nr. 2084/24.05.2016, emise de acelaşi liceu. Obligă pârâtul Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" Drăgăneşti Olt la plata sumei de 2231 lei, cu titlu de daune materiale, şi la plata sumei de 20 000 de lei, cu titlu de daune morale, către reclamant. Respinge, ca inadmisibil, petitoriul privind sancţionarea disciplinară a cadrelor didactice pârâte şi a elevilor pârâţi. Admite, în parte, petitul privind cheltuielile de judecată şi obligă pârâtul Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" Drăgăneşti Olt la plata sumei de 100 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, recurs ce se va depune la Tribunalul Olt. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.06.2019.", se arată în motivarea judecătorilor.

"Recursul l-am formulat singur. Eram in clasa a XII-a, in iunie, inainte de proba scrisa la limba şi literatura română de BAC, iar eu scriam la recurs", a mai povestit Andrei.