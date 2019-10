Articol publicat in: Life

Un fost reporter PRO TV, arestat în SUA. A furat, împreună cu alţi români, pentru 20 de milioane de dolari

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Un fost reporter de la PRO TV a fost arestat în SUA sub acuzaţia de apartenenţă la o reţea infracţională care a reuşit, în câţiva ani, prin metoda "skimming", să obţină peste 20 de milioane de dolari. Potrivit CANCAN.RO, reţeaua a fost destructurată la începutul lunii octombrie de FBI, 13 români, patru americani şi un grec fiind arestaţi. Unul dintre românii arestați în operațiunea de amploare a FBI a lucrat anterior ca reporter pentru Pro TV, susține CANCAN.ro. Tânărul transmitea informații pentru emisiunea lui Cătălin Măruța, iar în urmă cu câțiva ani a decis să se mute în SUA. Reporterul căruia îi plăcea să se învârtă în cercuri selecte, postând pe reţelele de socializare fotografii alături de vedete din showbiz-ul românesc precum Andra şi Cătălin Măruţă, Bianca Drăguşanu şi Victor Slav, Mihaela Rădulescu, Irina Loghin, Gina Pistol, Giani Kiriţă sau Vica Blochina, a decis atunci că are nevoie de o schimbare în viaţa lui. Din dorinţa de a se îmbogăţi peste noapte, fostul reporter s-a alăturat unei bande care se ocupa cu furt de bani de pe carduri. În doar câțiva ani, reţeaua infracţională a reuşit să acumuleze 20 de milioane de dolari prin "skimming" al ATM-urilor. Astfel, au fost obținute, ilegal, informaţii despre conturile diferitelor persoane. Metoda grupării a fost atât de bine pusă la punct încât agenții FBI au derulat o anchetă complexă până să ajungă la infractori. Capturat de FBI, fostul reporter român n-ar fi rezistat prea mult şi ar fi început să vorbească. Colaborarea cu autoritățile i-a adus o eliberare după doar două zile. loading...

