Un fotbalist cunoscut a fost asasinat azi-noapte la Amsterdam. El a fost împuşcat în propria maşină

FVictima este fotbalistul olandez Kelvin Maynard, în vârstă de 32 de ani. Presa olandeză scrie ca acesta se afla la volanul maşinii sale, în cartierul Langbroekdreef. El a încercat sa fuga de atacatori îndreptându-se cu masina către o staţie de pompieri, dar masina s-a izbit apoi de zidul clădirii, iar Kelvin Maynard nu a mai putut fi salvat.

"Putem confirma ca persoana decedata a fost victima unor rani provocare de o arma de foc si ca ea se numeste Kelvin Maynard", a spus un purtator de cuvant al Politiei din Olanda.

Fost jucator la FC Emmen si Royal Antwerp, Maynard a jucat in Anglia la Burton Albion, cu care a promovat din League Two pana in Championship.

De-a lungul carierei, Kelvin Maynard a mai jucat la FC Volendam, Olhanense, Kecskemet, dar si la SV Spakenburg si Quick Boys.