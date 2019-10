Articol publicat in: Societate

Un muncitor a murit sub un mal de pământ

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 56 min) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net Un muncitor a murit, vineri, în localitatea Dumitreni, Mureș, după ce a fost surprins sub un mal de pământ, în timp ce săpa un şanţ. Foto: ISU Mures "S-au deplasat la faţa locului echipa de descarcerare de la Detaşamentul de Pompieri Târgu Mureş, SVSU Bălăuşeri, un echipaj de prim ajutor de la Sângeorgiu de Pădure şi elicopterul SMURD. Ajunşi la faţa locului au constatat că e vorba despre o persoană căzută în şanţ, unde s-a surpat pământul pe ea. La sosirea echipajelor victima era inconştientă. Persoana a fost scoasă de sub malul de pământ, iar după efectuarea manevrelor de resuscitare a fost declarată decedată", a precizat Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă "Horea" al judeţului Mureş. La locul accidentului se efectuează cercetări întrucât se presupune că victima era şoferul unui buldoexcavator cu care săpa şanţul, însă nu se ştie cum a căzut în şanţ. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay