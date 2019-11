Un nou cutremur puternic în Albania. Oamenii au ieşit din nou panicaţi din case. Noi imagini filmate de echipa România TV

În întreaga Albanie, oamenii ar fi trebuit să sărbătorească ziua nationala, dar sarbatoarea s-a transformat în doliu. Pe feţele albanezilor se citeste suferinţa, teama, dar şi incertitudinea zilei de mâine.

Locuitorii din Durres sunt la limita disperarii. Au ajuns sa stea de mai bine de 48 de ore in corturi. Copii de 2-6 ani dorm in frig, însa in aceste momente autoritatile iau in calcul sa-i mute pe toti sinistratii din Durres în alte locuinte.

De mai bine de două zile, în tabăra improvizată de la Durres, oamenii aşteaptă ajutor. Unii dintre ei se tem să revină în case, iar alţii nu mai au unde să revină, după ce locuinţele s-au prăbuşit în urma cutremurului puternic de marţi dimineaţa.

În zona stadionului din Durres au mai ramas montate doar cateva corturi in care stau sinistrati, dar autoritatile au gasit deja solutii pentru peste cele 2.000 de suflete care au ramas fara locuinta.

"Pentru moment vor fi mutaţi de aici din adăposturi în locuri mult mai sigure. Vor fi mutaţi în hoteluri, dar şi în alte imobile cu o structură de rezistenţă mult mai sigură. Acolo li se va asigura asistenţă medicală, dar şi mâncare şi un acoperiş deasupra capului mult mai rezistent. La început, în primele două zile, cel mai dificil a fost pentru toţi aceşti oameni din punct de vedere emoţional tot ceea ce s-a întâmplat. Pe măsură ce trec zilele creşte riscul epidemiologic şi pot apărea diferite boli. Acesta este motivul pentru care trebuie să ne organizăm cât mai bine şi să curăţăm şi igienizăm cu soluţii medicale pentru a reduce pe cât posibil un rău mult mai mare", a declarat un medic.

Printre cei care au dorit să-i ajute pe albanezi se află şi Principele Moștenitor Leka al Albaniei.

De asemenea, peste 300 de soldaţi şi aproximativ 1.900 de poliţişti sunt pe străzile din Albania. Lor li s-au alăturat peste 200 de salvatori din mai multe ţări europene.