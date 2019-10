Articol publicat in: Societate

Un nou pădurar bătut cu bestialitate de hoţii de lemne. "Au zis că nu se lasă până nu mă omoară" FOTO şi VIDEO

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un pădurar de la Ocolul Silvic Moldovița, din judeţul Suceava, a fost bătut crunt joi după-amiază de mai mulţi indivizi, despre care se spune că ar fi hoţi de lemne. Pădurarul a scăpat doar datorită faptului că a putut să se adăpostească în mașina sa.

Răzvan Cenuşă este numele pădurarului şi după ce a mers la spital a depus plângere la Poliție pentru ca autorii să fie depistați și trași la răspundere. Potrivit dezvăluirilor făcute de ziardesuceava.ro, se pare că bătaia i se trage de la faptul că pădurarul nu s-a aliniat „apucăturilor" din cadrul Ocolului Silvic Moldovița. De-a lungul timpului el a reclamat mai multe nereguli, iar ulterior a apărut în documentarul Recorder, care a dus la destituirea din funcție a fostului șef de ocol, Georgel Zlei. Hoții de lemne s-au arătat nemulțumiți de situația creată și au ales să se răzbune pe Răzvan Cenușă considerat unul dintre responsabilii pentru demiterea lui Zlei. „M-au bătut pentru că din cauza mea a plecat Zlei și din cauza mea sunt controale în pădure. Au zis că nu se lasă până nu mă omoară", i-a declarat Răzvan Cenușă lui Tiberiu Boșutar, cetățeanul din Moldovița care luptă împotriva defrișărilor ilegale. În urmă cu o lună, pădurarul Răzvan Cenușă de la Ocolul Silvic Moldovița a sunat la 112 pentru că a descoperit că i s-a falsificat semnătura în mai multe documente, cel mai probabil pentru a se putea acoperi eventuale nereguli privind tăierile ilegale de pădure. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au ridicat mai multe carnete de inventariere a arborilor destinaţi recoltării, în care semnătura pădurarului Răzvan Cenușă ar fi fost falsificată. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a înregistrat 185 de cazuri de agresiune la adresa personalului silvic, din 2014 până în prezent, în care doi pădurari şi-au pierdut viaţa şi mulţi au avut nevoie de spitalizare, potrivit unui comunicat remis, vineri. Aceasta după ce, joi, ONG-urile de mediu Greenpeace, Agent Green şi Declic au respins, într-un comunicat de presă, sugestia directorului Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, conform căreia sesizările, investigaţiile şi anchetele iniţiate de către ecologişti privind tăierile ilegale ar "semăna violenţă în societatea românească, crescând riscurile la care sunt supuşi silvicultorii". În replică, Romsilva spune că apreciază solidarizarea organizaţiilor non-guvernamentale de mediu cu silvicultorii după ce un al doilea pădurar şi-a pierdut viaţa, în interval de o lună, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, apărând integritatea pădurii. "Începând cu anul 2014 şi până în prezent, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a înregistrat 185 de cazuri de agresiune la adresa personalului silvic, din care doi silvicultori şi-au pierdut viaţa, iar mulţi alţii au avut nevoie de spitalizare. Ne exprimăm regretul că anumite organizaţii de mediu interpretează declaraţii ale conducerii executive ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, într-un moment de doliu pentru corpul silvic", spun reprezentanţii regiei. Potrivit comunicatului, directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, a folosit cuvântul ,,societate", referindu-se la societatea în întregul acesteia, nicidecum la o parte a acesteia. În numeroase rânduri, directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, a lansat invitaţii organizaţiilor de mediu pentru un dialog real, verificări comune ale aspectelor semnalate de acestea şi a susţinut procesul de transparentizare a activităţii, prin oferirea tuturor elementelor necesare pentru informarea corectă şi educarea publicului. "Un dialog real şi permanent, transparenţa şi solicitarea informaţiilor relevante pot evita lansarea de acuzaţii nefondate în spaţiul public, care pot afecta reputaţia şi imaginea întregului corp silvic. În acelaşi timp, conducerea executivă a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva manifestă toleranţă zero pentru orice abatere de la lege a propriilor angajaţi. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva îşi manifestă permanent disponibilitatea pentru dialog cu organizaţiile de mediu, deplina transparenţă în relaţia cu societatea civilă, presa şi publicul interesat de cunoaşterea cu adevărat a muncii şi eforturilor depuse de silvicultori pentru creşterea şi protejarea pădurilor", se mai precizează în comunicat. Răzvan Cenuşă, după bătaie: loading...

