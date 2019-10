Articol publicat in: SciTech

Un om de ştiinţă de la NASA susţine că există apă pe Marte încă din anii 1970 GALERIE FOTO şi VIDEO

Autor: Sânziana Stancu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cercetătorul Gilbert V.Levin care a fost principalul investigator în experimentul NASA din 1976 şi susţine cu tărie că pe Planeta Roşie există apă.



Experimentul, numit Labeled Release (LR), a fost proiectat pentru a testa solul marțian în căutarea materiei organice. "Se pare că am răspuns la această întrebare finală", a scris Levin în articolul său publicat din publicaţia "Scientific American", joi, afirmând că experimentul a dat rezultate pozitive privind existenţa apei pe Marte. Experimentul numit "Labeled Release (LR)", a fost menit să testeze solul marţian dacă poate susţine materia organică. "Se pare că am răspuns la această întrebare", a adăugat el. În cadrul experimentului, sondele Viking au plasat nutrienți în probele luate din solul marţian, pentru a cerceta urme de viaţă pe această planetă, în care indivizii ar consuma rezerve de hrană şi ar lăsa urme gazoase ale metabolismului unor organisme. Testul a fost repetat după pregătirea solului în vederea unei reacţii biologice. Dacă a existat o reacție măsurabilă în primul și nu în al doilea eșantion, asta ar sugera forțe biologice "la locul de muncă", și exact asta s-a întâmplat, potrivit lui Levin. Cu toate acestea, alte experimente de acest gen nu au reușit să găsească niciun material organic pe Marte, iar NASA nu a putut reproducerea rezultatele în laboratoarele ei - așa că a respins rezultatul pozitiv ca fiind fals pozitiv, o reacție chimică necunoscută mai degrabă decât o dovadă a vieții extraterestre. "NASA a tras concluzia că experimentul "LR" ar fi scos la iveală o substanţă care mimează viaţa, dar care nu este viaţă"pe Planeta Roşie, scrie Levin în articolul său. "În mod inexplicabil, în cei 43 de ani care au trecut de la "Viking", niciunul dintre echipamentele ulterioare ale NASA pe Marte nu a fost dotat cu vreun instrument de detectare pentru a urmări astfel dacă s-au produs rezultate pozitive." Cu toate acestea, cercetătorii nu şi-au pierdut interesul. Robotul Curiosity de la NASA ar fi găsit materie organică pe suprafaţa lui Marte în 2018, iar săptămâna trecută ar fi detectat sedimente care sugerează că ar exista lacuri sărate pe suprafaţa acestei planete. Roboţii care vor explora Planeta Rosie ar urma să detecteze urme de viaţă în roci de pe Marte, clima, eventuale urme de sedimente şi chiar potenţialul unei surse de oxigen. Savantul a propus repetarea experimentului pe Marte, cu anumite amendamente, iar apoi studiile făcute până acum să fie cercetate de un colectiv de experţi. loading...

