Articol publicat in: Justitie

Un poliţist a fost prins în flagrant când lua mită. A fost reţinut 24 de ore

Un polițist de la Poliţia Rutieră Braşov a fost prins în flagrant când lua mită. A fost reţinut pentru 24 de ore. Foto: click.ro "La data de 14.10.2019, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, a dispus reţinerea unui agent de poliţie din cadrul Biroului Rutier al Politiei municipiul Braşov, pe o durata de 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi luare de mită", a transmis, luni, Direcţia Generală Anticorupţie, scrie news.ro. Un bărbat a apelat linia call center anticorupţie 0800.806.806 a DGA și anunțat faptul că un agent de poliţie i-a solicitat o suma de bani pentru a nu-şi îndeplini îndatoririle de serviciu. Citește și Bandă de hoţi de biciclete destructurată de poliţiştii braşoveni. Prejudiciul se ridică la 120.000 de euro "Ca urmare a denunţului, în noaptea de 13/14 octombrie a.c., ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, l-au prins în flagrant pe agentul de poliţie, după ce a primit de la un denunţător suma de 1.000 de lei pentru a-l sprijini in scopul exercitării în continuare a dreptului de a conduce şi pentru a interveni pe lângă lucratori din cadrul Serviciului Judeţean Medicină Legală Braşov în sensul neîntocmirii buletinului de analiză toxicologică cu rezultat 0% g/l alcool în sânge, în condiţiile în care, anterior, denunţătorul fusese implicat într-un accident rutier soldat cu victime", a mai transmis DGA. Suspectul urmează să fie prezentat, luni, Tribunalului Braşov cu propunere de arestare preventivă. DGA a precizat că au existat şi cazuri de poliţişti din Braşov care au denunat intenţia unor cetăţeni de a-i mitui.

