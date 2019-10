Articol publicat in: Societate

Un popă din Vaslui a lăsat mortul lângă groapă pentru că rudele nu aveau bani

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Reprezentanţii Protoieriei Vaslui s-au sesizat în privința preotului şi au declanşat o anchetă. Preotul satului a refuzat complet să înmormânteze un bărbat pentru că familia nu a avut banii necesari pentru a-i achita acestuia tariful cerut. 1.100 de lei era suma pentru care popa Andrei Crețu, din comuna vasluiană Laza, s-ar fi deplasat pentru a face cele creștinește pentru omul mort care trebuia dus la groapă. În plus, i-ar fi obligat pe oameni să cumpere aproape două cutii cu lumânări. Aşa susţin rudele defunctului. “Am mers să discutăm cu preotul şi să stabilim ce este de făcut creştineşte pentru înmormântare. Aşa am aflat că trebuie să plătim 1.100 de lei. I-am spus că noi nu avem de unde să scoatem atâţia bani, că avem şi alte cheltuieli”, susţine Gheorghe Spiridon, fiul bărbatului decedat, pentru publicația locală bzi.ro. "Părintele nu a acceptat nicicum. Am vrut să vedem cine-i acest preot neîndurător şi cu inima de piatră. Poate explica preotul cum e posibil să ceri bani, şi nu puţini, pentru înmormântare, ştiind că iei de la gură unor oameni necăjiţi”, a spus o altă rudă. Revoltaţi, membrii familiei au reclamat situaţia la Protoieria Vaslui, iar cazul a ajuns în atenţia Episcopiei Huşilor, mai scrie sursa citată. “Este regretabil ce s-a întâmplat. Reclamaţia a fost înregistrată la Protoierie şi noi am cercetat acele nemulţumiri. Părintele a fost sancţionat şi i s-a pus în vedere să nu mai repede situaţia” au spus reprezentanţii Protoieriei Vaslui. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay