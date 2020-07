Un preot îndeamnă enoriaşii să-şi vaccineze copiii: Nu mai credeţi în teoriile conspiraţiei

Bogdan Chiorean este preot, dar şi medic. Acesta conduce un centru ce îngrijiri paliative pentru bolnavi în faza terminală în Cluj-Napoca.

„Eu nu pot să-mi imaginez că la ora actuală, după atâtea luni și atâtea probleme câte a creat la toate nivelurile societății acest coronavirus, încă mai sunt oameni care pun problema existenței. Putem pune orice problemă - că există costuri, că există simptome sau că nu există - dar problema existenței virusului mi se pare că nici n-ar trebui discutată măcar", a spus preotul Bogdan Chiorean la Digi24.

Recent, el a observat o legătură între curentul antivaccinist și teoriile conspiraționiste despre pandemia de Covid-19, care capătă tot mai mare amploare. „E un trend acum să nu mai crezi în nimic. Nici în Covid, nici în vaccinuri, în medici, în specialiști", a spus preotul, citat de presa din Cluj.

Celor care nu cred în binefacerile vaccinurilor, preotul Bogdan Chiorean le oferă un exemplu în cifre.

„Dacă ne gândim la bolile copilăriei, în special la rujeolă, în America, din 2002 nu mai există rujeolă, pentru că în 1990 a fost o epidemie cu aproximativ 10.000 de decese, cele mai multe la copii sub 5 ani, la care se adaugă copiii rămași cu sechele, cu meningo-encefalite, retard psihic, complicații, care au afectat în mod grav și definitiv calitatea vieții celor care au rămas în viață. La noi, rata de vaccinare scade, din nefericire, pe an ce trece, iar asta pentru că există tot felul de teorii conspiraționiste", a constatat preotul Bogdan Chiorean.

El admite că „să înțelegi fiziologia, să înțelegi virusologia, să înțelegi ceea ce înseamnă un vaccin în toată complexitatea lui e o piatră de poticnire chiar și pentru cei mai mulți dintre medici. Trebuie să fii ori foarte pasionat, ori să fii de specialitate", a arătat Bogdan Chiorean. „Tocmai de aceea, să-ți iei informația doar de pe rețelele sociale, să iei o decizie care să pună în pericol viața copilului tău mi se pare un gest de un curaj, în sensul cel mai negativ", spune Bogdan Chioreanu.

El pledează pentru vaccinare și mai ales pentru informare.

„De foarte multe ori, se spune că vaccinul ar avea și efecte adverse. Da, este un lucru pe care trebuie să-l știe toată lumea. Dar dacă vă uitați, pe prospectul oricărui medicament există efecte adverse. El este un preparat chimic, care are efecte adverse, uneori deloc neglijabile. De exemplu, dacă am lua banalul algocalmin - care acum, slavă lui Dumnezeu, se dă doar la recomandarea medicului, pe rețetă - dacă citim tot prospectul, la un moment dat scrie că în anumite situații poate să conducă la deces, crește riscul de deces. Așadar, efecte adverse avem, problema este să luăm decizii informate. Am fost întotdeauna, ca și poziția Bisericii, de altfel, pentru o vaccinare, dar nu pentru o vaccinare obligatorie", a explicat preotul.

Bogdan Chiorean spune că obligativitatea vaccinării nu este o soluție. Autonomia pacientului, fie el și minor reprezentat de un tutore legal, trebuie să fie un principiu suprem al eticii medicale, este de părere preotul.

„Toate actele bioeticii pe care ne bazăm și astăzi au apărut în urma unor atrocități și experimente (...) în care nu s-a respectat consimțământul informat și asumat al celor care au participat la cercetare. (...) Chiar și la stomatolog, atunci când mergi, există două tipuri de consimțământ: consimțământul explicit, faptul că pacientul trebuie să scrie pe o foaie că este de acord cu ceea ce urmează să i se întâmple, cu toate riscurile pe care trebuie să și le asume - pentru că lucrând cu un organism viu, există riscuri, pentru orice manoperă, oricât de sigură ar fi ea; pe de altă parte, consimțământul implicit: însuși faptul că omul este prezent acolo. Ei bine, aici cred că trebuie mizat foarte mult, pe obținerea acestui consimțământ. Lucrurile trebuie să fie într-un mod informat și asumat, nu într-un mod obligatoriu", a punctat preotul.

El a subliniat că aceasta este și poziția Bisericii: atât timp cât vaccinul este pentru sănătatea celor din jur, pentru sănătatea propriilor copii, el este recomandabil. Medicii sunt datori să dea asigurări părinților că lucrurile vor merge spre bine, deși ca medic că este foarte dificil de prevăzut modul în care organismul reacționează la orice fel de tratament, nu numai la vaccin.

„Multe site-uri foarte accesate în România sunt despre teoriile conspiraționiste. Se încearcă sub orice formă nevaccinarea, se transmite că vaccinul ar fi făcut din fetuși avortați, mai știu eu ce, ca să atragă oprobriul public. Haideți să terminăm cu prostiile și să ne informăm mai bine", a îndemnat preotul Bogdan Chiorean, citat de presa de la Cluj.

Bogdan Chiorean a povestit la Digi24 că a fost el însuși victima unui fake news din partea acestui gen de site-uri, pe care le-a numit „simulacre jurnalistice". Un anumit site i-a preluat o postare de pe Facebook și a titrat „Mesajul șocant al lui preot care spune lucruri total în opoziție cu părerea Bisericii Ortodoxe". Or, lucrul acesta nu e adevărat deloc, spune Bogdan Chiorean. „Biserica de multe ori este asociată cu utopia, anistoricitatea, cu anacronismul, or lucrurile și mai ales centrul pe care îl conduc arată contrariul. Biserica a avut dintotdeauna preocupări sanitare, fie ele de ordin profilactic, curativ sau chiar, iată, paliativ, acolo unde este cazul", a declarat preotul Bogdan Chiorean la Digi24.

„Vai vouă, antivacciniștilor vaccinați! Scriu din perspectiva unui biet vaccinat, cu IQ peste medie, 2 licențe, un masterat și un doctorat. Pare-se că toată schema de vaccinare de prin ′86 n-a fost capabilă să mă retardeze", scria Bogdan Chiorean, luna trecută, pe Facebook.