Un român a făcut 15 ore cu avionul ca să vină să voteze acasă. "Vremea mea a trecut, am votat pentru fiul meu de trei ani"

"Tura asta votez în țară", a fost mesajul lăsat vineri, offline, pe o rețea de socializare, de Bogdan, scrie libertatea.ro. Azi, la 12.00, se pregătea de vot, la București. Ajunsese!

"Acum nu am mai riscat, nici cu votul prin corespondență, nici cu drumul infernal până la Ambasada de la Nairobi. Am luat avionul de la Kampala, capitala Ugandei, și am ajuns acasă, în Argeș. A durat 15 ore", a povestit Bogdan, de loc din Corbeni, Argeș. Absolvent de Cibernetică, Bogdan lucrează ca programator în Uganda. L-a adus la Entebbe un proiect al Băncii Mondiale.