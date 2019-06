Un român de 19 ani, găsit mort pe o autostradă din Franţa. Mesajele tânărului către familie sunt cutremurătoare: Mă duce să mă omoare

Nicu Mihălăchiuţei avea 19 ani şi a murit sâmbătă de dimineaţă în Franţa, lovit de o maşină, în apropiere de Canalul Mânecii, pe autostradă, scrie observator.tv. Se ducea la muncă în Anglia, dar din motive încă neclare, a coborât din microbuzul care-l adusese până acolo, de la Botoşani.

Rudele adolescentului acuză că acesta a fost ucis şi una dintre mptuşile lui, Ioana Bunduc, a făcut publice pe Facebook mesajele primite de la Nicu, în ziua morţii lui.

"Nepoate nu pot sa ma opresc din plins si sa ma impac cu gindu ca ai plecat si nu mai iesti printre noi Doamne dece oare ai vrut sa pleci cu omul asta care nul cunosteai ????ce incredere ai avut in el sa zici ca te duce la munca loc sigur???unde tea dus la morga Doamne vreau sa mor si eu si toti astea care comentati aiurea ginditiva ca si voi aveti copii,frati surori ,sa nu fiti in locu nostru sa simtiti durerea unei mame care si-a crescut fiul de la 4ani fara tata Doamne fa dreptate iartama nepoate nu team putut ajuta sa te scap de la moarte ai fost prea departe puiule", a scris femeia, care apoi a publicat capturi cu mesajele trimise de Nicu.

"Mă duce să mă omoare acum, sunt aproape de graniţă. Sună la poliţie. Guriţă mă omoară acum. Sună acum. Sună dacă vrei să mă vezi, sună că dacă mă prinde mă aruncă pe apă ei. Toţi vorbiţi cu poliţia din România, să sune şi mamaie acum.", sunt mesajele pe care femeia spune că le-a primit de la nepot.

Pe de altă parte, unul dintre şoferii microbuzului în care s-a aflat Nicu Mihălăchiuţei a declarat, citat de botosaninews.ro, că tânărul a dispărut pur şi simplu: "Ieri aproape de Calais, cu 15 km înainte de port, eram în pat, dormeam. În maşină linişte. Ionuţ Iftinca conducea microbuzul spre port. Un băiat care stătea lângă el strigă deodată că se scapă pe el, să oprească maşina. Ionuţ îi spune că mai sunt doar 15 km şi îşi face nevoile la toaletă, că e bandă de urgenţă, nu are unde să oprească, la care el tremură că se scapă pe el. Zic lui Ionuţ: opreşte să îşi facă nevoile. Când a oprit pe banda de urgenţă, a sărit autostrada şi a fugit în câmp. L-am aşteptat două ore, nu a mai venit. Am trimis un băiat după el, dar n-a fost de găsit. Am sunat la ambasadă, i-am zis locaţia după care mi-am continuat drumul spre Anglia, ieri am sunat de câteva ori la ambasadă, azi la fel, nu am cunoştinţă despre el.", a spus Florin Guriţă, care e şi proprietarul microbuzului.

Sâmbătă, în jurul orei 10 dimineața , un accident teribil a ucis un tânăr român, pe autostrada A16 , în apropiere de Offekerque. Accidentul a avut loc în direcția Calais către Dunkirk, la aproximativ un kilometru de ieșirea Audruicq-Oye-Plage, scrie lavoixdunord.fr. Nicu a fost lovit de o mașină înregistrată în Marea Britanie. Tânărul pieton, aflat pe marginea autostrăzii din motive necunoscute, nu a supraviețuit accidentului. Șocat, șoferul britanic al unui Ford Fiesta a fost dus la spital din Calais.