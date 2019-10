Articol publicat in: Societate

Un român din Anglia a provocat un accident în care a murit o femeie. A încurcat benzile de circulaţie

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Un român din Anglia a provocat un accident în care a murit o femeie, iar alte 4 persoane au fost rănite. Bărbatul a intrat cu maşina pe contrasens. Foto: digi24.ro Viorel Grancea se afla la volanul unei mașini alături de alte 4 persoane, toți români, și mai multe bagaje, mment în care a lovit frontal un alt vehicul, pe A69, scrie digi24.ro. Poliţiştii au stabilit că românul a încurcat sensurile de mers, aplicând regulile din România. Citeşte şi Un nou accident în Ialomiţa în care este implicat un microbuz. Sunt DOUĂ VICTIME Viorel Grancea, 31 de ani, venise de doar 2 săptămâni în Marea Britanie, iar șofatul în această țară îi dădea bătăi de cap. De altfel, el a și declarat în timpul procesului că a avut o stare de confuzie și a condus "ca în România", potrivit Daily Mail. Alexandra Radvan, 29 de ani, a murit în urma coliziunii, în timp ce o altă femeie a fost rănită grav. În stare agravă, la spital, a ajuns și persoana care conducea cealaltă mașină. Românul, care are multiple condamnări în toată Europa, a fost condamnat la 6 ani de închisoare în urma accidentului pe care l-a provocat în luna august. loading...

