Articol publicat in: Life

Un şofer a bătut un câine, dar nu va uita niciodată răzbunarea acestuia. Ce a urmat a devenit viral VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Imagini incredibile surprinse de camerele de supraveghere, într-o parcare din oraşul chinez Shijiazhuang, unde un şofer a bătut un câine, după care patrupedul s-a răzbunat. Câinele bătut a plecat de la faţa locului, iar şoferul şi-a văzut de traba lui, fără să bănuiască de avea să urmeze. Patrupedul s-a întors cu mai mulți "prieteni", iar haita s-a răzbunat pe mașina agresorului. Furia câinilor a avut urmărit terbile, maşina a fost practic distrusă, iar aceştia nu s-au mulţumit cu pagubele produse şi au plecat chiar cu ștergătoarele de la faţa locului. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay