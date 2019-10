Articol publicat in: Societate

Un tânăr de 18 ani a murit în urma unui accident produs de un bărbat beat şi fără permis

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un tânăr de 18 ani şi-a pierdut viaţa în urma unui accident produs de un bărbat fără permis şi beat. În accidentul care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe DN 6, au mai fost rănite 3 persoane. Foto: monitorulcj.ro Accidentul rutier mortal a avut loc în afara comunei Drăghiceni, Olt, iar vinovat se face un tânăr de 20 de ani, beat şi fără permis, scrie news.ro. Tânărul conducea maşina, moment în care a pierdut controlul volanului şi s-a răturnat în afara părţii carosabile. Citeşte şi TRAGEDIE. Un cuplu ce urma să facă nuntă a murit într-un accident groaznic. Tânăra era gravidă în 7 luni VIDEO "În urma evenimentului, un tânăr, de 18 ani, a decedat. Alti trei pasageri au fost răniţi şi transportaţi la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Conducătorul auto nu posedă permis de conducere", au precizat reprezentanţii IPJ Olt. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat că tînărul conducător avea o concentraţie de 1.05 mg/ L alcool pur în aerul expirat. Este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Poliţiştii fac cercetări pentru a vedea cum s-a întâmplat tragedia. loading...

