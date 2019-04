Un tânăr de 24 de ani în stare critică a primit o inimă nouă la Târgu Mureş. Echipa medicală a fost condusă de Horaţiu Suciu

Echipa medicală a fost condusă de şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, profesor doctor Horaţiu Suciu.

"În această seară am efectuat un transplant cardiac la Târgu Mureş, beneficiar a fost un tânăr de 24 de ani din judeţul Sălaj, aflat într-o stare avansată de insuficienţă cardiacă, într-o stare terminală practic, pacientul era internat în terapie intensivă cu şanse puţine de supravieţuire în absenţa acestui transplant. Acest transplant a venit ca o mare şansă la viaţă. Prelevarea s-a făcut la Spitalul din Baia Mare, un cord foarte bun de la un pacient în vârstă de 39 de ani. Doresc să transmit, pe de o parte, condoleanţe celor care au pierdut pe cineva drag, dar, pe de alta, să le mulţumesc pentru acest gest nobil care salvează vieţi. Sperăm că aceste lucruri să fie din ce în ce mai des în ţara noastră. Operaţia a decurs bine, a durat patru ore şi jumătate, pacientul este stabil şi ne bucurăm pentru evoluţia bună pe care o anticipăm. Este al doilea transplant din acest an, şi primul a decurs bine, pacientul este în curs de externare zilele acestea", a declarat dr. Horaţiu Suciu, la finalul intervenţiei.

Potrivit doctorului, tânărul de 24 de ani era internat de aproximativ de o săptămână, cu o afecţiune cardiacă care a debutat brusc şi foarte grav, pentru că a dezvoltat fenomenul de insuficienţă cardiacă: "A avut trei internări într-un interval interval scurt de timp în care a suferit o decompensare cardiacă din care cu medicaţia specifică, uzuală, nu am reuşit să stabilizăm foarte bine situaţia. Era într-o situaţie de insuficienţă cardiacă nereductibilă şi neresponsivă la tratamentul conservator, fapt care impunea o intervenţie de acest tip sau suport circulator mecanic. Din fericire, a venit acest cord care practic i-a salvat viaţa, la propriu. Din păcate, sunt foarte puţine, două transplanturi în aproape o jumătate de an, ne-am dori să facem mai multe, dar sunt încă multe probleme care afectează transplantul în România, în primul rând cele legate de numărul redus de donatori. Din păcate, sunt multe verigi care nu funcţionează aşa cum trebuie şi sperăm ca printr-o strategie mult mai coerentă lucrurile să se rezolve. Din punctul nostru de vedere, având în vedere că nu am refuzat niciun cord eligibil, numărul potenţialilor donori a fost foarte mic, din păcate, şi nu cred că e normal două transplanturi într-o jumătate de an într-o ţară ca România".

Doctorul Sorin Paşcan, şeful Secţiei ATI din cadrul IUBCvT Târgu Mureş, a declarat că intervenţia de vineri seara este "aproape o rutină", întrucât în acest an se împlinesc 20 de ani de când se face transplant de cord la Târgu Mureş.

"Cordul a fost bun, pacientul tânăr, deşi foarte bolnav, era deja la a treia internare în acest an în reanimare, într-o insuficienţă cardiacă decompensată sever, probabil pe ultima sută de metri, dar până aici lucrurile au decurs conform planului şi rămânem foarte optimişti pentru evoluţia pacientului (...) Le mulţumesc colegilor din Baia Mare, în special doctorului Mureşan, care s-a ocupat de donator şi ne ajută şi pe noi foarte mult atunci când donatorul e îngrijit cum trebuie şi inima e de foarte bună calitate. Echipa de intervenţie la transplant este mult mai numeroasă decât se vede la suprafaţă, sunt cardiologi, medici de laborator, asistente, e o întreagă echipă din institut. Noi suntem practic partea vizibilă a icebergului", a arătat dr. Sorin Paşcan.

Familia tânărului transplantat, care aştepta cu sufletul la gură terminarea intervenţiei, susţine că tânărul a lucrat în Anglia şi că, la un moment dat, s-a umflat foarte tare, iar în urma investigaţiilor de specialitate, medicii din Cluj-Napoca l-au diagnosticat cu insuficienţă cardiacă, care s-a agravat tot mai mult.