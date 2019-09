Un tată face apel disperat pentru salvarea copilului. Bărbatul aşteaptă ca CNAS să îi aprobe o injecţie care îi e vitală băieţelului

Tatăl copilului a explicat la România TV că băietelul său are nevoie de o injecţie care este vitală şi care costă 70.000 de euro. În acest moment, copilul este internat la Spitalul Victor Gomoiu şi se află în stare gravă. Medicamentul trebuie să îi fie administrat cât mai repede, altfel copilul nu mai mai are nicio şansă.

De patru zile, părinţii e străduiesc să obţină aprobarea CNAS, dar această întârzie să apară. Disperat, tatăl a ajuns, miercuri, chiar în audienţă la preşedintele CNAS. Din păcate, medicamentul nu a ajuns încă la copil.

"Nu mai am cuvinte, sunt disperat. Îmi doresc salvarea copilului (...) Alăltăieri dimineaţă am sunat la secretariat fiindcp eram disperat. Mi s-a acordat o audienţă cu domnul preşedinte la ora 16. Eu, în jurul orelor 15, am mers la Casa de Asigurari nemaiavând răbdare şi să aştept. Am fost primit de o doamnă care a spus că va ţine locul domnului în audienţă. Doamna mi-a spus că cum ajunge hârtia la ea în câteva ore se dau drumul la bani pentru injecţie. Mai mult, doamna, de faţa cu mine, a început să sune pe preşedinta Casei Bucureşti şi a spus că ieri dimineaţă trebuia să primească dosarul copilului pentru a se aproba şi ulterior mă va suna. Astăzi, în jurul orelor 13, văzând că nu am răspuns, am sunat din nou la secretriatul presedintelui CNAS, această doamnă mi-a spus ca a primtit hârtia numai că se lucrează, dar va dura, fiindcă nu e numai copilul meu în această situaţie. Sunt 3 copii. Mi-au spus să am răbdare. Dar viaţa copilului meu ţine de ore", a declarat tatăl băieţelului la România TV.

Într-o intervenţie la România TV, Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS, a precizat că actele au fost semnate joi şi trimise la Spitalul Gomoiu care va putea astfel să cumpere medicamentul.

"Toate foile sunt la Casa Bucureşti, banii sunt la Gomoiu şi vor lua medicamentele", a spus Ciurchea.

Citeşte şi: Dăncilă l-a demis pe şeful CNAS, înlocuindu-l cu Vasile Ciurchea, cercetat de DNA: Avem nevoie de un specialist. Deciziile, publicate