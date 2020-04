Una dintre celebrele fete Bond a murit de Covid-19

Honor Blackman, actriţa britanică care a interpretat rolul Pussy Galore în filmul "Goldfinger" din seria "James Bond", a murit la vârsta de 94 de ani, anunţă BBC.

Într-o declaraţie, familia sa a precizat că actriţa a murit din cauze naturale în locuinţa din Lewes, comitatul Sussex.

Blackman a fost Pussy Galore în filmul din seria Bond "Goldfinger" (1964), alături de Sean Connery. A fost cunoscută şi pentru rolul Cathy Gale din serialul TV "The Avengers" în anii 1960, alături de Patrick Macnee.

Ea a mai interpretat Hera în "Jason and the Argonauts" şi Laura West din serialul "The Upper Hand" în anii 1990.