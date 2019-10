Articol publicat in: Extern

Ungaria vrea să ridice un gard la graniţa cu Serbia. Se teme că Turcia va deschide porţi pentru migranţi în Europa

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ungaria ar trebui să ''folosească forţa'' la frontiera sa cu Serbia pentru a proteja graniţa Uniunii Europene dacă Turcia pune în practică ameninţarea de a deschide porţile pentru refugiaţi către Europa, prin Balcani, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, relatează Reuters. Ungaria a decis să ridice un gard la graniţa sa cu Serbia pentru a închide aşa-numita ''rută balcanică'' folosită în 2015 de sute de mii de migranţi plecaţi din Orientul Mijlociu pentru a ajunge în Europa Occidentală.



În baza unui acord încheiat în 2016, Uniunea Europeană se bazează pe Ankara pentru a reduce numărul sosirilor de refugiaţi în Europa. Turcia, care găzduieşte 3,6 milioane de refugiaţi sirieni, a ameninţat cu ''deschiderea porţilor'' pentru a le permite migranţilor aflaţi deja pe teritoriul său să plece spre Europa în cazul în care UE critică în continuare ofensiva armată turcă din nordul Siriei, potrivit Agerpres.



''Următoarele săptămâni vor decide ce face Turcia cu aceşti oameni. Ea îi poate îndrepta către două direcţii: fie îi întoarce spre Siria, fie le dă drumul spre Europa. Dacă Turcia alege a doua opţiune, aceşti oameni vor sosi la frontiera sudică a Ungariei în număr mare'', a continuat şeful executivului ungar, care a adăugat că Uniunea Europeană ar trebui să furnizeze fonduri suplimentare pentru a contribui la reconstrucţia oraşelor siriene. Citeşte şi Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind Brexitul



Viktor Orban a precizat că în prezent există aproximativ 90.000 de persoane pe ''ruta balcanică'' de migraţie, însă numărul acestora ar putea depăşi 100.000 în scurt timp, potrivit Agerpres.



Budapesta a criticat constant politicile Uniunii Europene în domeniul migraţiei. La finalul lunii septembrie, şeful diplomaţiei ungare Peter Szijjarto declara că politicile "iresponsabile şi dăunătoare" ale Bruxellesului au avut ca rezultat sosirea a milioane de migranţi ilegali pe continent, mulţi dintre ei murind în Marea Mediterană în tentativa lor de a ajunge în Europa. El a ţinut să evidenţieze că peste 300 de persoane au murit în mai mult de 30 de atacuri teroriste comise de persoane cu un trecut migratoriu. loading...

