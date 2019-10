Articol publicat in: Extern

Uniunea Europeană şi Marea Britanie au ajuns la un acord privind Brexitul

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Uniunea Europeană și Marea Britanie au ajuns la un acord pe Brexit, a anunțat președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. „Acolo unde există voință, există o înțelegere – avem una! Este un acord echitabil și echilibrat pentru UE și Marea Britanie și atestă angajamentul nostru de a găsi soluții. Recomand Consiliului Uniunii Europene să susțină această înțelegere”, a scris Juncker pe Twitter.



Acordul ar putea fi aprobat luni în Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) a Parlamentului European și votat joi, 24 noiembrie, în plenul de la Strasbourg, anunță jurnalistul Samuel Stolton de la Euractiv, citând surse din PE.



