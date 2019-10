Articol publicat in: Sport

CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2019. Veste proastă pentru olteni anunţată de Victor Piţurcă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 54 min) // Actualizat: (acum 54 min) // Sursa: romaniatv.net Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că pentru meciul cu CFR Cluj este indisponibil Elvir Koljic, care a suferit o uşoară întindere. De la confruntarea de la Cluj-Napoca va lipsi şi Nicuşor Bancu. CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2019. “Jucăm la campiona ţării, însă mergem numai cu gândul la victorie. Avem nevoie de cele trei puncte şi ne dorim victoria. Sper să putem să şi reuşim. Ne-am pregătit foarte bine împreună cu jucătorii pe care i-am avut la dispoziţie. Din păcate l-am pierdut pe Koljic, care făcut o uşoară întindere şi va lipsi. Bancu, care are cartonaşe galbene… În rest tot lotul va fi valid. Nu cred că trebuie considerat un derbi. Într-adevăr e echipa de pe primul loc, noi suntem locul trei în momentul de faţă. L-am pregătit normal, cum ne-am pregătit întotdeauna. Întâlnim jucători buni, puternici. Ne-am luat nişte măsuri şi ne vom lua pentru acest joc, însă e un joc ca toate cele. Nu e atât de important cum ar fi de exemplu în play-off. Jucătorii sunt la o capacitate foarte bună fizic. E mai greu să prindem pe CFR cum l-a prins Viitorul. Însă în fotbal se poate întâmpla orice. Cu siguranţă CFR nu va arăta cum a arătat cu Viitorul. Este şi meritul Viitorului. Ne aşteptăm să întâlnim un CFR extrem de puternic”, a spus Piţurcă. Întrebat dacă a vrut să îşi dea demisia de la Universitatea Craiova dacă nu se rezolva problema gazonului, el a răspuns: “M-am gândit şi la acest aspect. Dar nu mai are sens… Am declarat o dată. Se va pune gazonul, aşa că… Înainte cu trei zile de meciul cu Dinamo va fi gazonul pus. Totul e semnat, nu se mai poate întoarce nimic. Nu o să mai avem probleme. 99 la sută se va pune. Să iau o marjă de unu la sută, că poate… ştiu ce se poate întâmpla… Gazonul vine din Grecia. Este excelent. Aveam opţiuni să îl aducă din Olanda sau din Grecia”. Universitatea Craiova va întâlni campioana en titre CFR Cluj, sâmbătă, în deplasare, de la ora 20.30, în etapa a XIII-a a Ligii I. loading...

