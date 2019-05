Urzeala Tronurilor, varianta europarlamentară. Cine va conduce Uniunea Europeană

Negocieri în vederea desemnării noilor conducători ai instituţiilor europene încep marţi, între şefii de stat şi de guverne, dar şi la Parlamentul European (PE), angajaţi într-o luptă de putere cu un rezultat incert, relatează AFP.



Preşedintele Consiliului UE, polonezul Donald Tusk, urmează să lanseze aceste consultări în cursul summitului extraordinar organizat în vederea tragerii învăţămintelor alegerilor europene. El are la dispoziţie mai puţin de o lună să ajungă la un acord cu PE, înaintea summitului de la 20-21 iunie.



”Games of Thrones va începe în vederea desemnării cui va obţine ce funcţie”, a comentat duminică seara unul dintre pretendenţii la preşedinţia Comisiei Europene (CE), olandezul Frans Timmermans, liderul socialiştilor, informează news.ro.



Trimiterea este de rău augur, pentru că seria televizată este o poveste a trădării, comploturilor şi unor masacre - al cărei sfârşit surprinzător şi-a dezamăgit fanii. Poziţiile afişate înaintea sumitului ar putea să-i dea dreptate.



Dreapta proeuropeană din Partidul Popular European (PPE) revendică preşedinţia Comisiei de la Bruxelles pentru pretendentul său - bavarezul Manfred Weber.



”Noi am câştigat alegerile şi «Spitzenkandidat»-ul (capul listei) PPE Manfred Weber va fi preşedintele Comisiei”, a declarat duminică seara preşedintele PPE Joseph Daul, în cursul serii electorale.



PPE îşi reuneşte instanţele şi şapte dintre cei opt şefi de stat şide guverne din cadrul familiei, pentru a-şi afişa susţinerea faţă de Weber, înaintea summitului extraordinar, potrivit news.ro.



"Manfred Weber este în poziţia de lider, iar noi îl vom ajuta să obţină o majoritate în PE”, a anunţat luni preşedinta partidului conservator german CDU Annegret Kramp-Karrenbauer.



Se încearcă evitarea unei crize



Însă PPE este slăbit. El a pierdut 40 de mandate - dintre care 29 abandonate de către CDU-CSU, iar cancelarul austriac Sebastian Kurz a fost dat jos luni. Suspendat de partid, al optulea lider, ungarul suveranist şi populist Viktor Orban este, la rândul său, ostil unei desemnări a lui Manfred Weber.



Mai mulţi lideri vor încerca să convingă PPE să renunţe la candidatul său cu scopul de a evita o criză. Francezul Emmanuel Macron conduce ”rebeliunea”, însă şi el a ieşit slăbit din alegerile europene. ”Macron a pierdut în lupta sa împotriva lui Marine Le Pen”, au comentat mai mulţi lideri PPE contactaţi de AFP pe tema acestei opoziţii. Emmanuel Macron contează pe susţinerea a opt şefi de stat şi de guverne din familia liberală şi va căuta susţinerea altor cinci lideri socialişti, informează news.ro.



Liderul cocialiştilor este premierul spaniol Pedro Sanchez. El a fost primit la o cină, luni seara, la Paris, de către Emmanuel Macron, care urma să discute marţi cu Angela Merkel înainte de summitul european.



”Un anumit număr de şefi de stat vor căuta să torpileze un «spitzenkandidat», dar nu sistemul «spitzenkandidat»-ilor”, a declarat un oficial european de rang înalt.



Un vot în Consiliu este, însă, exclus. ”Nu pui Franţa să voteze împotriva Germaniei. Ar fi un semn de criză”, a explicat el, informează news.ro.



PE se pregăteşte, la rândul său, de confruntare



Mari învingători în alegerile europene, liberalii (ALDE) şi Verzii contestă automaticitatea desemnării grupului celui mai puternic. Ei nu vor să li se impună un candidat ales de către lideri europeni.



Succesorul luxemburghezului Jean-Claude Juncker la preşedinţia CE este necesar să obţină majoritatea voturilor în PE, adică 376 de voturi. Or această majoritate este imposibilă fără PPE.



Şansele lui Frans Timmermans şi candidatei liberale daneze Margrethe Vestager sunt aşadar - nule -, dacă PPE îl menţine pe Manfred Weber, potrivit news.ro.



În cazul în care Weber este retras, va fi necesar un acord între socialişti şi liberali în vederea alegerii unuia dintre campionii lor. ”Însă nicio alianţă nu a fost încheiată între liberali şi socialişti”, remarcă lideri PPE.



Cinci instituţii UE urmează să-şi schimbe conducerea în următoarele luni, şi anume Parlamentul European la începutul lui iulie, Ccomisia Europeană, Înaltul Reprezentant al diplomaţiei, Banca Central-Europeană (BCE) în noiembrie, iar Consiliul UE la începutul lui decembrie, potrivit news.ro.



”O negociere se va deschide în vederea repartizării posturilor, iar la sfârşit, dacă toată lumea este satisfăcută, se va face acordul”, a dat asigurări pentru AFP un lider din PPE.