Vacanţa lui Traian Băsescu în Grecia a fost anulată

"E o nebunie! (...) Și eu am plătit un bilet degeaba! Am plătit și o vacanță degeaba în Corfu (n.r. Grecia). M-a anunțat hotelul că, în urma condițiilor, anulează rezervarea. Foarte probabil, din cauza situației pe care o are România, deși înțeleg că mulți români sunt în Grecia. Eu am primit anularea rezervării", a spus Traian Băsescu, luni seară, la TVR 1, în cadrul emisiunii jurnalistului Ionuț Cristache.

"Aveam vacanța cumpărată cu nepoțeii în Grecia, Corfu. Hotelul mi-a transmis că s-a anulat rezervarea, propunându-mi să vin în aceeași perioadă în anul 2021", a adăugat Băsescu.

Traian Băsescu, furibund la adresa puterii: "Actuala stare de alertă nu este bună nici să opreşti o gripă"

Italia, Irlanda, Finlanda, Estonia şi o parte a Franţei au fost incluse pe lista ”zonelor verzi”, astfel încât persoanele care vin din aceste ţări nu mai trebuie să se izoleze la domiciliu şi poate fi reluat traficul aerian.

”Premierul României, Ludovic Orban, a convocat luni 22 iunie a.c. Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care a adoptat hotărârea nr. 31 prin care a fost actualizată lista statelor exceptate de la aplicarea măsurilor de carantină/izolare (zonă verde). Excepţia se aplică persoanelor asimptomatice care sosesc în România din statele aflate pe listă. Astfel, au fost adăugate încă cinci (5) state: Finlanda, Italia, Estonia, Irlanda şi teritoriul european al Franţei (Franţa metropolitană)”, a transmis, luni, Grupul de Comunicare Strategică.