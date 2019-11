Veneţia, noi inundaţii. O femeie a murit şi un viaduct s-a surpat în urma intemperiilor

Imagini difuzate de presa italiană surprind o gaură de aproximativ 30 de metri în mijlocul viaductului A6, între Torino şi Savona (Liguria), de-acum rupt în două. Tronsonul surpat al acestei autostrăzi, care asigură o legătură cu Franţa, a fost traversat de un imens torent de noroi. Surparea are legătură cu o alunecare de teren din munte, potrivit presei.



Forţele de ordine nu au găsit răniţi când au ajuns la faţa locului, iar preşedintele regiunii Liguria Giovanni Toti a declarat pe Facebook că ”speră din suflet” ca situaţia să rămână aşa.



Un elicopter a survolat locul, iar echipe cu câini au fost trimise la faţa locului pentru a se asigura că nu au fost antrenate vehicule maii dearte, acoperite de noroi.



Evenimentul de duminică a trezit imediat amintirea încă dureroasă în Italia a surpării Podului Morandi la Genova, la aproximativ 50 de kilometri distanţă, soldată cu 43 de morţi, în august 2018.



Agenţia regională a Mediului din Liguria (ARPAL) a anunţat că un episod de precipitaţii puternice ”este în fază de atenuare” şi că o alertă cod roşu a fost ridicată în regiune duminică după-amiaza.



În Piemontul vecin, o femeie în vârstă de 52 de ani a murit în maşina sa luată de apele unui râu care s-a revărsat. După mai multe ore de căutare, corpul femeii a fost găsit la bordul vehiculului. Alte două persoane care se aflau la bord au reuşit să iasă la timp, potrivit presei.



Po, un mare fluviu din nordul Italiei, a atins duminică cota de alertă în diverse puncte în Piemont. Situaţia era critică şi în regiunea Alessandria, la sud de Torino, unde 200 de persoane au fost evacuate, iar 600 erau izolate în urma revărsării mai multor cursuri de apă.Mai la nord, la Val d'Aoste, 500 de persoane au fost evacuate după închiderea mai multor axe regionale, din cauza unor importante riscuri de avalanşă.



La zece zile după o serie de maree înalte fără precedent de mai multe decenii, la Veneţia s-a înregistrat o nouă ”acqua alta”, cu un vârf de 130 de centimetri, mult sub cei 187 de centimetriistorici - cel mai înalt nivel din 1966 - de la 12 noiembrie, care au devastat oraşul. Apa a scăzut însă în cursul zilei.



Pagubele cauzate de această serie de inundaţii sunt greu de evaluat cu precizie, însă, potrivit primelor estimări ale autorităţilor, citate de presă, cererile de despăgubiri ar putea atinge un miliard de euro.



Câteva mii de persoane au manifestat duminică după-amiaza, la apelul colectivului "No Grandi Navi" (Nu navelor mari), denunţând lipsa de acţiune a autorităţilor faţă de calamităţi care ameninţă această bijuterie a Patrimoniului Mondial UNESCO, a constatat un jurnalist de la AFP-TV.



”Să salvăm Veneţia de pacheboturi, de MOSE, de modificările climatice şi de primarul său” a fost sloganul adunării, ai cărei organizatori cer de ani de zile interzicerea navelor de croazieră care circulă în lagună.



”Veneţienii tocmai au suferit o rană profundă, inundaţia din ultimele zile a îngenunchiat oraşul şi a dezvăluit lumii extrema sa fragilitate”, a declarat pentru AFP-TV Enrico Palazzi, un activist de la "No Grandi Navi". ”Suntem aici pentru a spune că există cetăţeni care vor să se acorde altă atenţie unui teritoriu unic în lume atât de fragil”, a adăugat acest veneţian.



Manifestanţii cer de asemenea un moratoriu al proiectului MOSE (Moise în italiană, însă aici acronomul Modului Experimental Electromecanic), un sistem antiinundaţie aflat în construcţie din 2003.