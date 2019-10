Articol publicat in: Economie

Veste bună pentru zeci de mii de români. Plăţile de la stat au început de vineri

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fermierii vor primi mai mulţi bani pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Ministerul Agriculturii vrea să majoreze ajutorul de stat la 595,6 milioane lei Foto: agrointel.ro Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a început plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferent perioadei 1 aprilie - 30 iunie 2019 (trimestrul II/2019), conform unui comunicat remis, vineri. Suma plătită este de 102.599.740 lei (reprezentând 52,67% din valoarea totală de 194.767.889 lei) pentru un număr de 17.703 beneficiari şi o cantitate de motorină de 54.116.690,999 litri (din 102.730.950,503 litri). Valoarea accizei la motorină pentru anul 2019 este de 1,8959 lei/litru. Ajutorul de stat pentru motorină este de 92,044 milioane lei în sectorul vegetal, 9,96 milioane lei în cel zootehnic şi 587.941 lei în sectorul de îmbunătăţiri funciare. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat un proiect de Hotărâre prin care vrea să majoreze cu 15,6 milioane lei, până la 595,6 milioane lei, ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Astfel, prin proiectul de act normativ creşte suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2019, de la 580 milioane lei, la 595,6 milioane lei, pentru a se asigura resurse financiare pentru plata ajutorului de stat aferent perioadei aprilie - iunie 2019. ”Această modificare este fundamentată pe următoarele considerente: din suma totală alocată, de 580 milioane lei, în anul 2019 au fost efectuate plăţi în valoare de 492,9 milioane lei, astfel: 274,38 milioane lei – plăţi aferente perioada iulie-septembrie 2018; 89,32 milioane lei – plăţi aferente perioada octombrie - decembrie 2018; 129,2 milioane lei – plăţi aferente perioada ianuarie – martie 2019; suma disponibilă pentru plata ajutorului de stat aferent perioadei aprilie – iunie 2019 este de 87,09 milioane lei, insuficientă achitării contravalorii ajutorului de stat”, arată proiectul de act normativ. Astfel, suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2019 este de 595,6 milioane lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2019. Mai mult, Ministerul Agriculturii lărgeşte lista beneficiarilor care vor încasa acest ajutor de stat, incluzând aici şi organismele/organizaţiile de testare a soiurilor, de cercetare respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay