Veste bună pentru români! Se schimbă vârsta de pensionare: se va ieşi la pensie mai devreme

Este vorba despre personalul medico-sanitar care a efectuat garzi. Astfel, acestia s-ar putea pensiona mai devreme la cerere fara a fi penalizati la cuantumul pensiei incasate.

Initiatorii acestui proiect de lege sustin ca in 41 de ani de activitate medicii efectueaza de fapt 47 de ani vechime, din cauza garzilor pe care le realizeaza.

Astfel, odata cu inaintarea in varsta, calitatea actului medical se poate pierde. Proiectul de lege le permite celor care solicita pensionarea sa profeseze in continuare in spitale si clinici private.

Lucrul in unitatile de stat le va fi insa interzis. Propunerea se afla in dezbatere la camera Senatului.