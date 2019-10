Articol publicat in: Life

Veste DUREROASĂ despre marele compozitor HORIA MOCULESCU. Din păcate, BOALA şi-a spus cuvântul!

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Horia Moculescu a vorbit despre operația cumplită la picior și despre recuperarea dificilă, după ce a trecut prin momente cumplite din cauza problemeleor de sănătare. Horia Moculescu a fost nevoit să se opereze. "Sunt într-o perioadă mai dificilă a vieţii mele. M-am operat, am sindromul Morton. Merg aşa, uneori mai greu, pentru că doctorul a considerat că trebuie să nu îmi taie un nerv, care trebuia eliminat. Este neplăcută această durere. Încerc să mă salvez fără o altă intervenţie, am făcut până acum mai multe şedinţe cu laser, acum fac acupunctură. Sper să nu ajung din nou pe masa de operaţie", a declarat Horia Moculescu. Nidia, veşti proaste despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. "Operaţia nu a fost una reuşită" Nidia Moculescu, fiica artistului, are şi ea probleme. Câinele acesteia, Max, a murit. "Îţi mulţumesc că mi-ai fost cel mai bun prieten. Cel mai om, dintre toţi oamenii pe care i-am cunoscut. Te-am iubit, te iubesc şi te voi iubi mereu. Îţi aloc acest moment pe Facebook pentru că ai fost frumos şi îţi plăcea să fii admirat. Îţi mulţumesc pentru toate momentele în care m-ai ascultat şi m-ai iubit necondiţionat! Max! Eşti regele casei", a scris Nidia Moculescu. loading...

