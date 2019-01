Vestele Galbene candidează în alegerile pentru Parlamentul European

"Ralierea iniţiativei cetăţeneşti"(RIC) a difuzat o listă cu zece nume, în vederea constituirii unei liste complete cu 79 de candidaţi până la "jumătatea lunii februarie" pentru scrutinul din 26 mai.



"S-ar putea foarte bine să avem 79 de candidaţi încă de acum, dar am ales să lăsăm lista deschisă participanţilor. Va exista o votare internă între candidaţii actuali pentru a-i desemna pe ceilalţi candidaţi", a asigurat Hayk Shaninyan, un alt lider al "vestelor galbene", care susţine această listă, dar care nu figurează pe ea pentru moment, potrivit Agerpres.



"Vizăm o depunere oficială a listei la jumătatea lunii februarie", a afirmat el, asigurând că apelul la candidatura pe listă este adresat "tuturor cetăţenilor".



Ingrid Levavasseur, o asistentă medicală de 31 de ani, care locuieşte în Eure, în Normandia (vestul ţării), renunţase recent să devină cronicara "vestelor galbene" la canalul BFM TV, după ce primise ameninţări.



Printre cele 10 nume de pe listă, ceilalţi candidaţi au între 29 şi 53 de ani, profesii diferite (patron al unei mici întreprinderi, mecanic, jurist, mamă de familie, funcţionar etc), potrivit Agerpres.



De la jumătatea lunii noiembrie, "vestele galbene" manifestează cu regularitate în numeroase oraşe franceze pentru a se opune politicii sociale şi fiscale a guvernului.



Această iniţiativă se adaugă unui proiect de listă anunţat în decembrie de cântăreţul Francis Lalanne sub numele de "adunarea cetăţenească a vestelor galbene", care însă nu a mai comunicat nimic în ultimele săptămâni.



Potrivit unui sondaj Elabe publicat miercuri, o listă a "vestelor galbene" este creditată pe locul al treilea, cu 13% din voturi, după Republica în Marş (LREM) , partidul preşedintelui Emmanuel Macron, şi Adunarea Naţională (extrema dreaptă). Aceste sondaje nu se referă totuşi precis la lista "vestelor galbene" anunţată miercuri.