Articol publicat in: Economie

Veşti bune pentru români, scad dobânzile la credite în lei

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 3,03%, cel mai mic nivel din ultimele 10 luni, anunţă BNR. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut la 3,03%, cel mai mic nivel din ianuarie până în prezent, potrivit datelor publicate, joi, de Banca Naţională a României (BNR). Miercuri, ROBOR la 3 luni a scăzut la 3,04%. Joi, acest indice a scăzut la 3,03%, cel mai mic nivel din 23 ianuarie, când a fost tot 3,03%. Totodată, joi, indicele ROBOR la 6 luni a scăzut de la 3,11% la 3,09%. Acesta este cel mai mic nivel din 21 iunie 2018, când a fost 3,07%. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituţiile bancare din România, în lei, iar evoluţia sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piaţă. BNR a publicat, la începutul lunii mai, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va înlocui ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru al doilea trimestru din 2019, a crescut la 2,66%, de la 2,63% în T1 2019. loading...

