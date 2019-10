Articol publicat in: Societate

VEŞTI BUNE pentru ROMÂNI. Se dau bani de la stat! Cine îi primeşte şi în ce CONDIŢII

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Mii de români vor primi un ajutor mai mare din partea statului. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească este de a nu depăși un anumit prag al veniturilor. Persoanele cu venituri mici vor putea beneficia de subvenții mai mari de la stat pentru plata chiriilor și utilităților astfel încât suma totală plătită pentru acestea să nu depășească un anumit prag. Acest lucru este prevăzut într-un proiect propus de Ministerul Dezvoltării, măsură avută în vedere în Strategia Națională a Locuirii. Se dau bani în avans de la stat pentru zeci de mii de români. Cum pot fi accesate subvenţiile Proiect prevede ca persoanele cu venituri mai mici de 150 de euro pe lună să primească o subvenție majorată astfel încât plata chiriei și utilităților să nu depășească 10% din venituri. În acest moment, conform legii în vigoare (Legea nr. 114/1996) se vorbește doar despre chirii care nu pot depăși 10% din venit față de propunerea actuală a Ministerului Dezvoltării, care include în cei 10% și cheltuielile cu utilitățile. loading...

