Articol publicat in: Sanatate

Veşti proaste pentru medici, sporurile au fost tăiate. Protest în stradă al cadrelor medicale

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 54 min) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net Protest spontan la Spitalul Filantropia din Craiova. Zeci de cadre medicale au protestat la geamul managerului după ce au aflat că sefii spitalului au decis reducerea sporurilor. Angajaţii spitalului spun că în unele cazuri asta ar însemna reducerea salariilor cu peste o mie de lei pe lună. Mai multe cadre medicale din cadrul Spitalului Filantropia Craiova au protestat în faţa unității medicale. Protestul medicilor craioveni vine după ce conducerea Spitalul Filantropia a hotărât diminuarea sporurilor pentru condiţii de muncă. Dr. Liviu Radu, directorul Spitalului Filantropia a declarat pentru Gazeta de Sud că diminuarea sporurilor este una legală, impusă de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. "Acest protest vine după ce Comitetul Director a hotărât diminuarea sporurilor pentru condiţii de muncă. Acestă diminuare a fost făcută în contextul aplicării prevederilor Legii 153/2017. Legea mă obligă să mă încadrez într-un anumit cuantum anual al acestor sporuri. Şi eu sunt medic şi ştiu că este o situaţie ingrată, însă este o obligaţie legală”, a precizat dr. Liviu Radu. Acesta din urmă a mai declarat că nu au fost afectate sporurile pentru gărzi sau ture. Diminuarea sporurilor se aplică atât medicilor, cât şi restul angajaţilor de la Spitalul Filantropia. loading...

