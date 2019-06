Vicepremierul Daniel Suciu: Codul administrativ a fost susţinut de parlamentarii PNL. Iohannis este în campanie electorală

„Îmi cer scuze, nu mai reţin exact cum o cheamă pe dna preşedinte al CJ Sibiu, nu mai ştiu cum îi cheamă pe toţi preşedinţii de consilii judeţene PNL, am în memorie foarte multe nume de primari ai PNL care îl susţin pe dl preşedinte Klaus Iohannis. E o marotă care ştiam că aşa se va întâmpla, va fi folosită doar pentru că dl preşedinte este în campanie electorală. Am rugămintea la domania sa şi la toţi cei care vorbesc doar din interes politic să citească cu foarte mare atenţie actul normativ, pentru că uneori am impresia că uneori trăim în realităţi paralele. Nu există, dar nu există judeţ în care am fost să nu invit toţi primarii la discuţii vizavi de actul normativ”, a spus Suciu.



El a precizat că parlamentari PNL au făcut parte din comisia care a elaborat acest Cod administrativ, care este peste 95% cel care a ieşit din Parlament şi care a primit şi voturile parlamentarilor liberali, iar preşedintele Comisiei de administraţie din Camera Deputaţilor, membru marcant al PNL, a susţinut Codul administrativ.



„Acest cod administrativ nu politizează nimic. Prefectul rămâne înalt funcţionar public. Şefii de deconcentrate nu sunt asimilaţi managerilor publici, rămân pe legislaţia actuală. Cât priveşte baronii, înseamnă că toţi aleşii locali sunt nişte baroni şi nu ar trebui să adoptăm acest act normativ pentru că dl preşedinte nu este de acord. Domnul preşedinte a mai atacat acest act normativ la CCR şi vreau să punctez că CCR nu a respins prevederile Codului administrativ, ci modalitatea tehnică de elaborare”, a mai declarat Suciu.



Preşedintele Klaus Iohannis susţine că adoptarea Codului Administrativ prin ordonanţă de urgenţă este un grav atentat la adresa întregului sistem administrativ din România şi că PSD vrea să demonstreze cu toată tăria că sfidarea românilor este prioritatea zero a acestei guvernări.