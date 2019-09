Vicepreşedinte ALDE Iaşi cere demisia lui Vosganian de la şefia filialei judeţene

Ciprian Lucian Roşca e declarat sâmbătă că şi-a depus demisia din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, dar că aceasta nu i-a fost încă aprobată.



Totodată, Ciprian Roşca, vicepreşedinte ALDE Iaşi, îi cere demisia şefului organizaţiei ieşene, deputatul Varujan Vosganian, pe care îl acuză că este responsabil de rezultatele slabe ale filialei la ultimele alegeri.



”Ţinând cont de faptul că, într-un acces de sinceritate absolută, domnul Varujan Vosganian a cerut „igienizarea partidului”, după rezultatele nefericite din mai 2019 la alegerile europarlamentare, dar şi după toată activitatea dumnealui ca parlamentar (sau mai bine zis, lipsa acesteia), îi solicit, în nume personal, să înceapă „igienizarea partidului” chiar prin propriul exemplu, demisionând din funcţia de preşedinte (interimar) al filialei ALDE Iaşi, precum şi din cea de purtător de cuvânt al partidului la nivel naţional”, afirmă Lucian Ciprian Roşca, într-un comunicat de presă.



Vicepreşedintele ALDE Iaşi îl acuză pe Vosganian că după ce în 2015 a intrat în partid a excelat într-o singură direcţie vizibilă, aceea a aplicării cunoscutului dicton „divide et impera”.



”Inclusiv alegerea sa ca deputat de Iaşi, în decembrie 2016, a fost, efectiv, meritul activităţii noastre, a mea şi a filialei Iaşi; personal, candidând de pe poziţia a doua pe listă, am merite indubitabile în acest sens, după cum s-a văzut în campania de atunci. Pot spune că am fost onorat să lupt pentru doctrina ALDE, chiar dacă beneficiarul imediat a fost cel cunoscut prin îndelungata sa carieră de parlamentar ...de Iaşi, chiar dacă naşterea, şcoala, cariera, viaţa l-au fixat pe alte meleaguri. De altfel, articolele de presă, în timp, semnate de cunoscuţi ziarişti din Iaşi şi din ţară, sunt revelatorii când este vorba despre contribuţiile "marcante" ale actualului parlamentar ieşean la dezvoltarea judeţului pe care îl reprezintă în Parlament”, adaugă vicepreşedintele ALDE Iaşi, Ciprian Lucian Roşca.



Liderul filialei judeţene ALDE Iaşi, deputatul Varujan Vosganian, nu a putut fi contactat pentru a răspunde acuzaţiilor formulate la adresa sa.



Vineri, preşedintele ALDE Timiş, deputatul Marian Cucşa, l-a criticat pe vicepreşedintele partidului Varujan Vosganian, care a spus că prin plecările din ALDE se face „o igienizare forţată”. Cucşa spunea că, dacă a obosit, Vosganian ar trebui să facă un pas în spate.



”Ascult cu mâhnire declaraţiile lui Varujan Vosganian care îndeamnă membrii ALDE să plece din partid pentru a se face «igienizarea forţată»... mi se pare o lipsă totală de respect faţă de fiecare coleg de partid... culmea, cei la care face referire, sunt membrii fondatori ai ALDE, oamenii care au pus pietrele de temelie ale partidului în timp ce domnia sa îi făcea campanie lui Iohannis în 2014 şi spunea că nu se alătură demersului liberal pentru că nu are nici o şansă de reuşită să intre în parlament... După ce partidul a început să crească, să meargă într-o direcţie bună, el nu mai avea şansa să fie pus pe liste la parlamentare din partea PNL şi a sărit în ALDE, de unde şi-a primit funcţia de deputat... Acum, vrea să ducă partidul spre o alianţă cu Ponta, că a obosit să muncească politic...”, a scris Cucşa pe Facebook.