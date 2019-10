Victor Ponta: Cred că trece moţiunea de cenzură

"Avem motive diferite de a critica guvernarea faţa de PNL. Sunt mai multe semnaturi decat voturi necesare, cred ca trece motiunea. Eu urmresc dezbaterile in societate. Avem nevoie de ministru la MAI. De asemenea, trebuie luate masuri ca peste o luna trebuie bugetul făcut si sunt probleme uriase.

Vorbim de o moţiune cu sanse, o singura motiune de cenzura a trecut în aprilie 2012, cand USL cu mine in frunte si Antonescu am schimbat guvernarea, acum suntem intr-o situaţie asemanatoare. Eu sunt sigur ca cei care au semnat nu o vor lua inapoi. Si sunt parlamentari de la PSD care au anuntat azi ca vor semna. Sa ne gandim de acum ce punem in loc, ceva mai bun si asta e datoria unui lider politic serios care se gandeste la viitor", a declarat Ponta la România TV.

"Daca motiunea trece, vom avea tur 2 intre Iohannis si Diaconu. Voturile pentru Dancila trec la Diaconu. Important e ca oricine castiga in tur 2 , la usa bate 2020 sunt probleme cu banii si trebuie sa ne apucam de munca".

Fostul premier crede că moţiunea va fi dezbătuă luni sau marti. "Cred ca vor vota toti cei de la PNL si USR ca şi cei care au semnat".

