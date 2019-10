Victor Ponta după negocierile eşuate cu PNL: "Întâi se roagă să îi votez, după care mă înjură pe surse"

Liderul Pro România Victor Ponta a anunţat miercuri,după întâlnirea cu premierul desemnat Ludovic Orban, că parlamentarii formaţiunii nu vor vota noul guvern, pentru că el nu crede în soluţia unui Guvern fără majoritate parlamentară. Premierul desemnat, Ludovic Orban, spune că se aştepta la poziţia liderului PRO România, Victor Ponta, menţionând că nici nu şi-ar dori să guverneze împreună cu acesta. "Asta nu înseamnă că şansele de a reuşi învestitura Guvernului nu rămân în picioare, continuăm negocierile, individuale", afirmă Orban. El menţionează că sunt peste 25 de parlamentari cu care s-au purtat discuţii şi care ar putea fi convinşi să voteze învestitura Guvernului. Ponta a revenit cu precizări pe facebook.

„Nu am negociat cu Dl Orban ceea ce nu se putea negocia - doar am cerut o guvernare competentă și eficientă care să țină cont de așteptările tuturor categoriilor sociale! Ps - am avut o singură solicitare politică - România să desemneze un comisar european din familia social - democrata ( nu PPE) / am fost refuzat”, a scris Ponta pe Facebook după întâlnirea cu liberalii.

Ludovic Orban, după refuzul Pro România: "Sincer, nici nu mi-aş dori să guvernez alături de Victor Ponta"

Președintele ProRomânia a spus că partidul său nu poate vota un guvern monocolor, afirmație interpretabilă, în opinia liberalilor, în sensul unei dispoziții a lui Victor Ponta de a participa la guvernare.

Replica lui Ludovic Orban a venit public, imediat după negocieri, când premierul desemnat a spus: „Sincer, nici nu mi-aș dori să guvernez alături de Victor Ponta”.

Președintele ProRomânia a declarat pentru Digi24.ro că este dezamăgit de PNL. „Sunt dezamăgit că PNL se comportă exact ca Dăncilă. Întâi se roagă să îi votez, după care mă înjură pe surse”.