Victor Ponta, mesaj în timpul Congresului PSD: Opriţi BLATURILE cu cei de la PNL!

”Va spun eu , in numele alegatorilor social democrati : OPRITI BLATURILE CU PNL !!! Haideti sa ii dam jos #ACUM ! PRO Romania s-a format ca o reactie naturala si necesara la “dragnizarea” conducerii PSD, la distrugerea imaginii de competenta guvernamentala si interes fata de oameni / si la nevoia unei politici sociale dar si liberale in economie care sa duca la dezvoltarea tarii ( asa cum a fost in 2001-2004 si in 2012-2015) !

Congres PSD. Social-democraţii îşi aleg conducerea. Ciolacu: Să plece guvernul care apără interlopii şi pedofilii LIVE

Eu am fost exclus din PSD pentru ca nu am votat motiunea de cenzura contra lui Sorin Grindeanu / iar cei care l-au dat afara atunci pe Sorin il lauda acum ipocrit si ii zambesc fals din banca in care stau impreuna / eu am apreciat mereu ideile de reforma si modernizare ale lui Vasile Dancu - cei care il urasc si dispretuiesc pentru ca a scris mai multe carti decat au citit ei vreodata ii zambesc la fel de fals ca si lui Sorin - tot de langa el / sper pentru amandoi sa nu uite istoria ca sa nu o repete!