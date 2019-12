Victor Ponta: "Nu îi fac nicio plângere penală lui Orban. Mă întreb dacă îşi aminteşte de ce a facut el în 2014?"

"Viata politica ne pune atat de des in situatii neasteptate - din care insa trebuie sa tragi mereu aceeasi lectie : ramai om dincolo de batalia politica ; ce tie nu-ti place altuia nu-i face!



In Campania pentru Alegerile Prezidentiale din 2014 deputatul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala contra mea pentru nereguli in declaratia de avere ; incalcand insa niste reguli de bun simt si necesare in politica Dl Orban a depus o plangere similara si impotriva sotiei mele - evident ca ambele plangeri au fost cercetate si a rezultat ca erau total nefondate ; dar m-a afectat acel lucru pentru ca mi-a afectat familia !



Eu nu ii fac nicio plangere penala lui Ludovic Orban ( cu atat mai putin sotiei lui ) - chiar daca si acum suntem tot adversari in politica / ma intreb insa daca Ludovic isi aminteste de ce a facut el in 2014? Daca poate ii pare rau? Daca a invatat ceva? Eu sigur invat tot timpul din greselile mele!", scrie Ponta pe Facebook.





Premierul Ludovic Orban a explicat miercuri seară cum a reușit să se descurce cu veniturile declarate, circa 3.000 de lei pe lună, potrivit declarației de avere.

”Da. Asta e problema dumneavoastră. Declarația de avere spune totul despre cariera mea, despre cinstea mea. De-a lungul ultimilor 30 de ani am deținut funcții publice și nu te poți îmbogăți, poți avea, cel mult, un trai decent. Am un trai modest, sunt un om care nu am aplecare spre a trăi pe picior mare. Nu asta e problema, ci cât de corect este un om. Nu trebuie să se înțeleagă că sunt cel mai sărac premier, ci cel mai cinstit și corect”, a răspuns Ludovic Orban, vizibil deranjat, la întrebările presei.