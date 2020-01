Victor Ponta trage un semnal de alarmă: Este o mare greşeală şi ne va duce din nou în anul 2010

"Un singur partid PNL ( sau PSD) care sa detina toata Puterea in tara noastra ( Presedinte, Prim Ministru, Guvern, Parlament, primari ...) cred ca este o mare greseala si ne va duce din nou in anul 2010 !



Trebuie insa ca Stanga Moderna, proeuropeana si prodezvoltare sa ofere oamenilor o alternativa credibila, curata si profesiionista! Noi, cei de la ProRomania , muncim la acest proiect ( daca si noii lideri ai PSD vor intelege aceste realitati - cu atat mai bine)!", a scris Ponta pe Facebook.





"Orban a zis ca pierde alegerile daca nu aplica pensiile mari. La anticipate o sa le spuna oamenilor sa stea linistiti ca primesc banii si dupa o sa spuna ca asta a fost inainte acum nu. Multe le-a spus Orban acum 2 -3 luni si de cand e la putere nu mai face. Orban nu a fost cinstit. Ai un plan, o strategie ca sa nu ajungem la 2010? Asa ne-a zis si Basescu ca nu vine criza si ne-am trezit cu ea. E o greseala sa retraim asta. PNL are 40 si ceva la suta in sondaje. E un val, dar nu se pot tine de promisiuni si vor ca asta sa se vada dupa alegeri. Al 2 lea motiv e ca vor o majoritate cu cei de la PLUS. Dupa alegeri USR o sa ramana in opozitie si PNL o sa faca majoritate cand se da ordinul pe unitate cu cei de la PLUS", a spus Ponta la România TV.