Victor Ponta anunţă un nou premier pentru Klaus Iohannis. Mihai Tudose rămâne europarlamentar

Victor Ponta a anunțat, oficial, că Mihai Tudose, cel care declara că este gata să fie, din nou, premierul României, nu este propunerea partidului său pentru portofoliul de la Palatul Victoria în cazul în care viitoarea moțiune de cenzură împotriva echipei conduse de Viorica Dăncilă va trece în Parlament. Ponta consideră că viitorul executiv nu trebuie să fie unul anti-PSD.

Dan Barna, fotografiat la masă cu Victor Ponta, la Bruxelles. Cum explică cei doi poza

Ponta a vorbit şi despre poza cu Barna de la Bruxelles. "Nu am negociat cu PNL, nici nu am avut când, eu am fost la Bruxelles. Noi am făcut o propunere în persoana lui Sorin Câmpeanu. Și PNL, și cei de la ALDE, au lucrat foarte bine cu el. Noi am făcut o propunere serioasă și greu de combătut. Nu spunem că dacă nu e el propus, ne supărăm. Vrem un guvern cu toată lumea care vrea. Cine nu, nu îi obligăm. Nu facem un guvern anti-PSD. Facem un guvern pentru un an și jumătate care să rezolve toate problemele cu care se confruntă România.", a declarat Victor Ponta la România TV.

"Fiind în Parlamentul European, m-am întâlnit cu o parte dintre foștii mei colegi de la PSD, o parte dintre cei de la PNL și cei de la USR. Am discutat și ce se va întreba acasă. Nu e nimic anormal în Parlamentul European. La cafenelele din interior se poartă cele mai multe discuții politice.

Domnul Barna a spus că își dorește moțiunea de cenzură. Vreau să vă spun că până în 26 mai toți am dus lipsă de dialog. Faptul că reușim să discutăm din nou, ca oamenii, nu e neapărat să ne și înțelegem, e un lucru foarte important și foarte bun'', a spus Victor Ponta.