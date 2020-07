VIDEO: Accidentare horror, un jucător al lui Yankees a fost spitalizat chiar de la primul antrenament al echipei, după pandemie

Incidentul s-a petrecut la primul antrenament oficial al celor de la New York Yankees, după pandemia de coronavirus. Takana s-a prăbuşit imediat şi a rămas aproximativ 5 minute întins la pământ.

Ulterior, jucătorul în vârstă de 31 de ani a reușit să se ridice și să părăsească terenul cu ajutorul antrenorilor. Totuşi, pentru mai multă siguranţă, el a fost trimis la Spitalul Presbiterian din New York, pentru o evaluare mai amănunţită.

Tanaka just got drilled by Stanton pic.twitter.com/AY1tH9D7U1